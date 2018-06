Simmerath - Raiffeisenbank Simmerath: 88,8 Millionen fließen in die Region

Simmerath. Die jährliche Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Simmerath fand bereits im Mai in der Tenne in Eicherscheid statt. Olaf Jansen und Oliver Lapp präsentierten für die erkrankte Ingrid Alt den Bericht des Vorstandes.

Das Kundenvolumen der Raiffeisenbank stieg um 52 auf 620 Millionen Euro. Innerhalb von zwei Jahren wuchs die Raiffeisenbank damit um fast 100 Millionen Euro, insbesondere durch das überproportionale Wachstum im Kreditgeschäft. Kredite in Höhe von 81,4 Millionen Euro wurden ausgeliehen, das Wachstum lag mit 10,4 Prozent weit über dem Durchschnitt der übrigen Volks- und Raiffeisenbanken und weit über dem Durchschnitt der Branche. „Hier haben wir deutlich Marktanteile gewonnen, und das war auch unser Ziel“, so Olaf Jansen.

Auch bei den Kundeneinlagen gab es einen deutlichen Zuwachs, und zwar um 6,6 Millionen Euro. Das gesamte Kundenanlagevolumen inklusive Verbund wuchs um 19,3 Millionen Euro, was einem Wachstum von 6,8 Prozent entspricht.

Mit 22,3 Millionen Euro beim Absatz von Bausparverträgen war die Raiffeisenbank die erfolgreichste in NRW und dritte bundesweit von allen Volks- und Raiffeisenbanken in ihrer Bilanzsummenkategorie. Platz fünf, wie im Vorjahr, belegte die Bank im Absatz von „easyCredit“, den Anschaffungsdarlehen, und Platz eins bei den Restkreditversicherungen im Gebiet des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes. So konnten Jansen und Lapp für die gesamte Mannschaft aus den Händen von Bezirksdirektor Markus Zander der „R+V“-Versicherung und Bezirksdirektor Björn Nelles von der Bausparkasse zwei Pokale entgegen nehmen.

Der Mittelstand wurde mit 4,05 Millionen Euro gefördert, ein Plus von 11 Prozent. Die Anteile der Kunden im Wertpapiergeschäft stiegen von 18,6 auf 27 Millionen Euro, das ist ein Zuwachs von 45,4 Prozent. „Der Eifler investiert inzwischen auch in Wertpapiere, Aktien und Fonds“, so Jansen. Die Geschäftsguthaben stiegen deutlich um fast 300.000 Euro. Von den 15.000 Kunden der Raiffeisenbank eG sind inzwischen 9000 auch Mitglied.

Personal gesucht für Wachstum

Dank des überproportionalen Wachstums im Kreditgeschäft, konnte das Zinsergebnis um 300.000 Euro auf 7 256.000 Euro ausgebaut werden. Die Sachkosten konnten um 50.000 Euro gesenkt werden, die Personalkosten gingen um 350.000 Euro auf 3,7 Millionen Euro zurück. „Wir brauchen dringend qualifiziertes Personal, denn in den nächsten fünf Jahren möchten wir unsere Bilanzsumme um weitere 120 Millionen Euro steigern“, so Lapp.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit lief bei 3.151.000 Euro aus, damit 600.000 Euro über dem Vorjahr und auf einem neuen Rekordwert. Somit erhöhten sich auch die Steuerzahlungen von 772.000 Euro auf 912.000 Euro. Rund 200.000 Euro werden an die Mitglieder der Bank ausgeschüttet.

Besonders stolz ist der Vorstand auf die Förderbilanz der Raiffeisenbank, denn sie schüttet nicht nur Gewinn an ihre Mitglieder aus, sie spendet auch an Vereine, insbesondere im Bereich Kinder, Gehandicapte und Senioren; im letzten Jahr 42.000 Euro. Unter Berücksichtigung der ausgezahlten Darlehen, der Nettogehälter, die als Kaufkraft in der Region wirksam werden, der Spenden und der gezahlten Steuern, fließt von der Raiffeisenbank in die Region die Rekordsumme von 88,8 Millionen Euro.

Souverän führten Dieter Lutterbach und Jochen Bongenberg durch die Versammlung und ehrten zum Schluss Mitarbeiter für ihre Dienstzugehörigkeit und Mitglieder, die im Jahr 2017 auf 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Raiffeisenbank zurückblicken konnten.