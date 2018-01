Simmerath.

Es soll etwas passieren in Sachen Radtourismus, und zwar speziell in Rurberg und Einruhr. In Rurberg soll eine „Rursee-Galerie“ im Wert von 500.000 Euro entstehen, in Einruhr ein Wassergarten, der 240.000 Euro kosten soll. Simmeraths Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns (CDU) warb im Struktur- und Hochbauausschuss am Donnerstagabend für die Investition von zusammen 740.000 Euro, da nur zehn Prozent der Gesamtkosten die Gemeinde Simmerath tragen soll.