Imgenbroich.

Bei der Lumpensitzung ist vieles anders als bei üblichen Karnevalssitzungen. Die Ömscher Jonge on Mädche legen allergrößten Wert auf fröhliche Stimmung und unbekümmertes Feiern, weniger auf Marschmusik und Garden. So war es auch wieder am Samstagabend, als im proppenvollen Festzelt in Imgenbroicher die Post abging.