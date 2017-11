Namhafte Künstler und Proklamation

Die Sessionseröffnung der KG Sonnenfunken findet am Samstag, 18. November, ab 20 Uhr in der Dreifachhalle des Berufskollegs in Simmerath statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Neben Kasalla werden weitere namhafte Künstler aus dem Kölner Karneval zu sehen und hören sein, außerdem steht die Proklamation des oder der neuen Narrenherrscher(s) im Mittelpunkt. Der Eintritt kostet 15 Euro, der Vorverkauf findet am Freitag, 3. November, ab 18 Uhr im Lokal Wilden in Simmerath statt.