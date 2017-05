Eicherscheid.

Auf der schönen Reitsportanlage im Rott in Eicherscheid trafen sich am Sonntag Gespannfahrer aus dem ganzen Rheinland. Ein- und Zweispänner maßen sich in Wettbewerben und Prüfungen nach der Leistungsprüfungsordnung (LPO). Großpferde und Ponys waren dabei.