Geplanter Startzeitpunkt für die Maut ist 2019

Nach aktuellem Verhandlungsstand mit der EU-Kommission wurde ein neuer Entwurf für die PKW-Maut vorgestellt. So soll es nun fünf Vignettenstufen geben, doch der Zeitplan für die Maut ist kaum noch zu halten. Ursprünglich wollte Verkehrsminister Dobrindt die überarbeiteten Gesetzentwürfe für die Maut am 18. Januar 2017 ins Kabinett einbringen. Dieser Plan ist gescheitert. Geplanter Startzeitpunkt für die Maut ist 2019. Der CSU-Minister erwartet nach neuesten Berechnungen jährliche Nettoeinnahmen in Höhe von 500 Millionen Euro. Eine Studie im Auftrag des ADAC kam aber nur auf Einnahmen von 260 Millionen Euro. Die Maut-Einführung aber ist noch lange nicht beschlossene Sache. Eine Rolle bei der Entscheidung werden mit Sicherheit auch die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im Mai sein, aber auch die Bundestagswahlen in diesem Herbst.