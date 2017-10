Roetgen.

Im Juli 1997 begann alles mit der kleinen Pizzeria „Rojan“ an der Bundesstraße in Roetgen und dem Traum, die italienische Küche in der Nordeifel populärer zu machen. Zwei Jahrzehnte später hat der „Pizzapirat“ Billy – früher trug er bei der Arbeit immer ein Bandana – das geschafft.