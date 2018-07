Steckenborn.

Erst die Großkirmes, dann die Sportwoche: In Steckenborn standen in den letzten beiden Wochen zwei Höhepunkte an, die durchgehend von strahlender Sonne und besten Bedingungen begleitet wurden. Eröffnet wurde die Sportwoche mit einem Spiel der Alten Herren des SC Komet Steckenborn gegen die des TV Höfen, das mit einem freundschaftlichen 1:1 endete.