Ternell - Pilzlehrschule im Haus Ternell

Pilzlehrschule im Haus Ternell Letzte Aktualisierung: 15. Mai 2018, 13:42 Uhr

Ternell. In diesem Jahr bietet das Haus Ternell in der Pilzlehrschule neben dem Grundkurs erstmals einen dreitägigen Aufbaukurs im September an. Dieser richtet sich an Teilnehmer des Grundkurses und Pilzerfahrene, die ihr Wissen in Bestimmungsübungen vertiefen möchten.