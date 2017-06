Monschauer Tuche als Markenartikel

Im 17. Jahrhundert erfolgte in Monschau der Aufbau einer Infrastruktur für die Wolltuchproduktion in hoher Qualität. Einheimische Familien (Schmitz in Monschau, Offermann in Imgenbroich) brachten das neue Gewerbe in Schwung. Schon in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts wurde spanische Merinowolle verarbeitet.

Der Durchbruch zu europaweiter Geltung der Feintuchproduktion gelang dadurch, dass Johann Heinrich Scheibler (1705-65) als führender Unternehmer die territorialen Behinderungen des Hausierhandels durch Auftritt auf den großen Messeplätzen überwand und Monschauer Tuche zum Markenartikel machte. Die Blütezeit dieser Feintuchherstellung lag in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Einmarsch französischer Revolutionstruppen 1794 brachte zunächst einen tiefen Einbruch wegen Konfiskationen und Verlusten alter Absatzmärkte, beschleunigte aber seit ca. 1800 Modernisierung und Mechanisierung der überlebenden Betriebe.

Trotz gelegentlicher Aufschwünge konnte die Tuchfabrikation im 19. Jahrhundert nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an verlor der Standort Monschau den Anschluss an die industrielle Entwicklung. Die Eröffnung der Vennbahn von Aachen (1885) konnte den Trend nicht aufhalten.

Die Bevölkerungszahl ging im 19. Jahrhundert kontinuierlich zurück, von 3020 Einwohnern im Jahr 1816 auf 1865 in 1905. Die letzte Tuchfabrik schloss 1908, das restliche Textilgewerbe kam in den 1960er Jahren zum Erliegen.