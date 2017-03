Familiäre Feier

bei Achim & Elke

25 Jahre alt wird der private Pflegedienst Theißen, der seit 15 Jahren auch das Wohn- und Pflegeheim „Zum Grünen Tal“ in Imgenbroich führt. Gefeiert wird das Jubiläum am Sonntag, 12. März, zwischen 14 und 17 Uhr im Saal Achim & Elke in Konzen. Die Feier soll ein großes familiäres Treffen für alle sein, die sich dem Unternehmen verbunden fühlen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, zwischendurch ist auch ein Tanz der Kindergarde der KG Biebesse Höfen vorgesehen.