Nordeifel - Peter Borsdorffs „Running for Kids“: Handfeste Hilfe für über 50.000 Euro

Nordeifel. Peter Borsdorff war früher ein erfolgreicher Langstreckenläufer. Ausdauernd ist er bei seinen Spendenläufen und Spendentouren auch heute noch.

Zehn Monate lang hat sich der Dürener neben seinen sonstigen fortlaufenden Hilfevorhaben für die zehnjährige Lena aus Nideggen eingesetzt und Spendengeld gesammelt (wir berichteten). Das Mädchen wächst aus seinem kleinen Rollstuhl heraus. Ein großer Rolli muss schon bald transportiert werden. Das geht mit dem zwischenzeitlich altersschwachen elterlichen Auto nicht mehr.

Es war abzusehen, dass hier für Ersatz gesorgt werden muss. Dieses Vorhaben zu stemmen konnten die Eltern nicht alleine schaffen. Peter Borsdorff nahm sich hier die Unterstützung vor. Beim Rursee-Marathonlauf in Einruhr konnte der Dürener Lena und ihren Eltern 37.353 Euro für das Auto, 1000 Euro für das erste Versicherungsjahr und 100 Euro für die erste Tankfüllung übergeben.

Der Spendenübergabe im Veranstaltungszelt wohnten weit mehr als 1000 Sportler bei. Die Freude, aber auch ungläubiges Staunen war allen Beteiligten anzusehen.

Der Mutter von vier Kindern, zwei mit Handicap, hatte Borsdorff vor einigen Jahren ein spezielles Lastenfahrrad angeschafft. Das war sehr hilfreich. Nun sind die Kinder größer und schwerer geworden. Für die Mutter kaum noch zu bewältigen. In Zusammenarbeit mit einem Fahrradhändler in Birkesdorf gelang es nun, das Rad mit einem akkubetriebenen Motor auszustatten. Borsdorff übernahm mit „Running for Kids“ die Kosten in Höhe von 1850 Euro. Die Mutter war einfach nur dankbar und überglücklich.

An vielen Stellen hilfreich

Für die Kinder-Jahresabschluss Feier des Bürgervereins Satellitenviertel stellte die Sportlerinitiative 760 Euro bereit.

Dass der Mitmachzirkus an der Grundschule Birkesdorf realisiert werden konnte, dazu hatte „Running for Kids“ zur Premiere 750 Euro mitgebracht.

Über gleichfalls 750 Euro konnte sich der Jugendtreff „Rütger Kids“ freuen. Die Kinder werden mit ihren Betreuern ein besonderes Vorhaben in Köln realisieren können.

Zwölf Kindergärten in Düren und dem Kreisgebiet konnten sich für verschiedene Aktivitäten über jeweils 750 Euro freuen.

Bei einem Besuch der DRK Kindertagesstätte Malsbenden in Gemünd/Eifel hatte der „Läufer mit der Sammelbüchse“ aus Düren 250 Euro für die Kinder dabei.

Jeweils 218 Euro konnte Peter Borsdorff mit seiner Initiative den Kindern der Karnevalsgesellschaften in Oberzier sowie Frenz überbringen. Diese Unterstützungen zwecks Pflege und Fortführung von Tradition und Brauchtum sind nötig. Kinder sind auch hier die Zukunft.

Vom 1. bis 24. Dezember wird Borsdorff mit seiner „Adventskalenderaktion“ jeweils eine Familie aufsuchen. Einem oder auch mehreren Kindern dieser Familien wird er dabei in einem Kuvert ein „Weihnachtsgeld“ bringen. Kein Kind sollte Borsdorffs Ansicht nach den Heiligabend ohne ein (Weihnachts-)Geschenk erleben müssen.

Weitere Informationen zu „Running for Kids“ gibt es fernmündlich unter Telefon 02421/33723 und Telefon 0171/ 5470871 sowie im Internet unter www.runningforkids.de.