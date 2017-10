Parkplatz wird umgestaltet: Schotter an der „Schönen Aussicht“

Einruhr.

Ihrem Ärger Luft gemacht hatte in diesem Sommer eine Bürgerinitiative aus Einruhr, die den anhaltenden Motorradlärm, verbunden mit der Raserei einer bestimmte Gruppe von Motorradfahrern bei deren Eifelausflügen, nicht länger untätig hinnehmen wollte. Rund 50 lärmgeplagte Bürger trafen sich mehrmals zu Protestaktionen auf dem Parkplatz an der „Schönen Aussicht“ an der B 266, der auch als beliebter Biker-Treffpunkt gilt.