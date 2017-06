Oxfam Trailwalk: Wandern für guten Zweck Letzte Aktualisierung: 5. Juni 2017, 14:04 Uhr

Nordeifel. „Eine einmalige Erfahrung, gute Stimmung, positive Energie und tolle Menschen, eines meiner schönsten Erlebnisse“: Diese Aussage eines freiwilligen Helfers fasst gut zusammen, was die 400 ehrenamtlichen Helfer beim 10. Oxfam Trailwalk am 26. und 27. August in einer der schönsten Regionen Belgiens, dem Hohen Venn, erwartet.