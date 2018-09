Diskussionsforum am Donnerstag im Bürgersaal

Treffen Sie die Lokalredaktion Nordeifel am Tag der Lokalpresse, der vom Deutschen Journalistenverband (DJV) und dem Zeitungsverlag Aachen veranstaltet wird. Wohin soll sich Roetgen in Zukunft entwickeln, damit sich möglichst viele Menschen, die dort leben, auch wohlfühlen? Diskutieren Sie dieses Thema mit der Lokalredaktion Eifel am Donnerstag, 6. September, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal Roetgen. Wir freuen uns auf Sie!