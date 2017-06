Ortskartell und Schützenbruderschaft laden zur Krimes ein Letzte Aktualisierung: 22. Juni 2017, 09:36 Uhr

Rollesbroich. Das Ortskartell Rollesbroich und die St. Josef-Schützenbruderschaft laden zur Kirmes ein. Es geht los am Samstag, 24. Juni, 16.15 Uhr, mit dem Treffen aller Vereine am „Haus am Nationalpark“.