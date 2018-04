Simmerath - OGS erfreut sich immer größerer Beliebtheit

Simmerath. Viel Positives wurde in der Mitgliederversammlung des Trägervereins „Offene Ganztagsgrundschule in der Gemeinde Simmerath e.V.“ berichtet. So steigt die Zahl der Schüler in den drei Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) in der Gemeinde Simmerath weiterhin stetig an.

In Steckenborn werden derzeit 70 Schüler in der OGS betreut und 13 weitere Kinder in der Mittagbetreuung. In Simmerath sind es 64 Kinder, die die OGS nutzen, 30 bleiben bis mittags, und 18 Kinder nutzen die erstmalig angebotene Frühbetreuung. In der Kalltalschule Lammersdorf werden derzeit 102 Kinder bis nachmittags betreut, elf weitere bleiben bis mittags, und 25 Kinder nehmen das Angebot der Frühbetreuung wahr.

Neben der Hausaufgabenbetreuung, die derzeit insgesamt rund 200 Schüler in Anspruch nehmen, werden auch Sport, Tanz, Musik, kreative Bastelarbeiten und vieles mehr angeboten, berichteten die Schulleiterinnen Sandra Arnolds (Kalltalschule Lammersdorf), Heike Bittner (GGS Steckenborn) und Bettina Fricke (KGS Simmerath). Für dieses abwechslungsreiche Programm ist man auf der Suche nach interessierten Kursleiterinnen und Kursleitern. Auch der Bundesfreiwilligendienst kann dort gerne geleistet werden. Entsprechende Bewerbungen nimmt der Trägerverein OGS entgegen.

Über die steigenden Schülerzahlen freute sich auch Hauptamtsleiter Manfred Nellessen. „Das liegt insbesondere an der hervorragenden Arbeit, die die Mitarbeiter der OGS vor Ort tagtäglich leisten, aber auch am ehrenamtlichen Engagement des Vorstandes, der für die organisatorische Abwicklung und die Finanzen zuständig ist“, lobte Manfred Nellessen auch den Vorstand ausdrücklich.

Finanziell sei man gut aufgestellt und könne somit entspannt in die Zukunft blicken, zeigte sich Geschäftsführerin Elke Förster zufrieden. Wie bereits in den Vorjahren beschloss der Vorstand, den Schulen finanzielle Unterstützung zugutekommen zu lassen, um beispielsweise Mittagessen für Kinder zu bezuschussen, die sich das sonst nicht leisten könnten.

Franz Welters, der das Bezahlsystem für die Mittagessen an den drei Schulen organisiert hatte, konnte ebenfalls Positives berichten: So ist die Zahl der Mittagessen innerhalb nur eines Jahres um 3802 auf insgesamt 24 935 warme Essen gestiegen.

Bei den Vorstandswahlen wurde Stephan Weber für weitere zwei Jahre einstimmig zum 1. Vorsitzenden des OGS-Trägervereins gewählt. Franz Welters wurde zum 2. Vorsitzenden gewählt, nachdem Sonja Larscheid nach langjähriger Tätigkeit nicht mehr als 2. Vorsitzende kandidierte. Der Vorstand bedankte sich ausdrücklich für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein.

Elke Förster übernimmt weiterhin die Geschäftsführung, und als Kassierer wurde Karl-Heinz Haskenhoff wiedergewählt. Da der neue 2. Vorsitzende Franz Welters dem Vorstand vorher bereits als Beisitzer angehörte, wurde Simone Raasch für ihn einstimmig als neue Beisitzerin gewählt. Arbeitnehmervertreterin bleibt Ulla König. Ebenfalls neu im Amt sind die beiden Kassenprüferinnen Andrea Meyer und Nicole Welters.

Anmeldung zur Ferienfreizeit

Die Ferienfreizeit der OGS ist aus den Ferienplänen vieler Kinder längst nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr findet sie in der dritten und vierten Sommerferienwoche in Strauch statt. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, Anmeldungen nehmen Elke Förster (Telefon 02473/9271142, ogs-simmerath@web.de) oder Christine Kraß (Telefon 02473/607139, ckrass@gemeinde.simmerath.de) noch bis zum 6. Juni entgegen. Auch interessierte Betreuerinnen und Betreuer können sich für die Ferienfreizeit gerne noch beim OGS-Trägerverein bewerben.