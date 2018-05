Steckenborn.

Alte Fotos, noch nie gesehene Schätze und eine lange Dorfgeschichte: Am Tag des „Offenen Dorfmuseums Steckenborn“ am Pfingstmontag, 21. Mai, kann man all dies hautnah erleben. Denn an diesem Tag öffnet das Ortskartell Steckenborn zwischen 11 und 17 Uhr die Pforten des Dorfmuseums.