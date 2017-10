Obstbaumaktion des Heimat- und Eifelvereins Rott

Rott. Der Heimat- und Eifelverein Rott veranstaltet wieder seine jährliche Obstbaumaktion. Im Angebot sind Obstbäume, die dem rauen Klima und dem feuchten Boden der Nordeifel angepasst sind und reichen Ertrag bringen.

Die folgenden Apfelsorten werden angeboten: Aachener Hausapfel, Jakob Lebel, Winter Zitronenapfel, Luxemburger Renette, Roter Boskoop, Winterrambur, Breitauge. An Birnensorten werden Gellerts Butterbirne und Gute Graue empfohlen. Neben der sehr robusten Hauszwetsche, die sich für einen Pflaumenkuchen eignet, sind zwei Kirschsorten im Programm: Große Prinzesskirsche und die Schneiders Späte Knorpelkirsche. Außerdem ist ein Walnussbaum im Angebot. Die meisten Bäume können als Hochstamm, Halbstamm oder in Buschform bestellt werden.

Die Abholung erfolgt am Samstag, 11. November, von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz Dickenbruch. Bis Freitag, 27. Oktober, können Bestellungen per E-Mail an bestellung@hev-rott.de oder bei Rainer Hülsheger, Telefon 02471/ 2511, oder Christoph Schell, Telefon 02471/ 1354332, abgegeben werden. Bestellzettel sowie Sortenübersicht und weitere Infos findet man im Internet unter www.hev-rott.de.