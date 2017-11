„Number with no name“ spielt in Joe‘s Garage

Lammersdorf. „Number with no name“ ist ein Power-Trio aus Aachen mit Philip Offermanns (vocals/guitars), Thorsten Büter (drums) und Martin Brachmann (bass/backing vocals).

Die Band ist benannt nach einem Songtitel von Ben Harber & Relentless 7, der mitunter wohl den größten Einfluss auf Philips Musik und Songwriting hat.

Thorstens musikalische Wurzeln finden sich hingegen eher in den härteren Abteilungen der Musikgenres. Martin, der sich so ziemlich zwischen allen Musikgenres bewegt, brachte mit seinen funky Bassläufen den Groove in die Band.

Durch die unterschiedlichen Einflüsse der drei Musiker hat sich klanglich etwas eingependelt, welches sich stilistisch als Post-Grunge bezeichnen ließe. Zutaten aus Funk, Blues, Folk & Rock, mit Lap-Steel- und Slide-Gitarren-Elementen, teils verfeinert mit einer Prise Delay, mal scharf gewürzt mit ordentlich Gain oder auch einfach nur clean & rhytmisch.

Das macht den Sound von „Number with no name“ aus und lässt keinen Song wie den anderen klingen.

Die Band tritt am Samstag, 18. November, in Joe‘s Garage in Lammersdorf auf. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt 5 Euro.