Nordeifel - Notdienste im Krankheitsfall über die Feiertage

Nordeifel. Der Nacht- und Notdienst der Apotheken in der Städteregion Aachen wacht auch in der „Stillen Nacht“. Denn auch am 24. Dezember, während der Weihnachtsfeiertage und zu Neujahr werden Menschen plötzlich krank und benötigen sofort ihr Medikament.

„Wer dringend ein Arzneimittel benötigt, wird in einer Notdienst-Apotheke versorgt“, versichert Martin Katzenbach, Pressesprecher der Apotheker in der Städteregion Aachen.

Die Dienstbereitschaft der Notdienst-Apotheke dauert grundsätzlich 24 Stunden. Immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag. Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich bequem per Kurzwahl 22833 von jedem Handy (69 Cent pro Minute) oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800/ 0022833 aus dem deutschen Festnetz finden. Eine SMS mit dem Inhalt „apo“ an die 22833 (69 Cent pro SMS) führt auch zu dem gewünschten Ergebnis.

Unter www.apothekennotdienst-nrw.de und www.aponet.de steht die Notdienstsuche direkt auf der Startseite zur Verfügung. Mit Smartphones lässt sich die App „Apothekenfinder“ über den Play-Store, App-Store und den Windows-Market kostenlos herunterladen – hier findet man problemlos die nächste Notdienst-Apotheke.

„Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten“, rät Martin Katzenbach. „Jede Apotheke weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienst-Apotheken hin“. Antibiotika, Schmerzmittel und Medikamente gegen Erkältung und Magen-Darm-Beschwerden werden wahrscheinlich am häufigsten abgegeben, schätzt der Apotheker.

„Besonders wichtig ist der Nacht- und Notdienst für Kinder und ihre Eltern“, erklärt Martin Katzenbach. „Dies lässt sich am hohen Anteil der von Kinderärzten ausgestellten Rezepte ablesen.“ Martin Katzenbach rät seinen Patienten, die Hausapotheke rechtzeitig vor den Feiertagen zu überprüfen und fehlende Arzneimittel oder Verbandsmaterial aufzufüllen. „Reichliches Festtagsessen und zu wenig Bewegung können den Griff in die Hausapotheke notwendig machen.

Auch kleinere Verletzungen wie Schnittwunden, Verbrennungen oder Verbrühungen kommen während der Weihnachtszeit häufiger vor. Nicht zuletzt überfordert die oft nasskalte Witterung zu den Feiertagen manchmal doch das Immunsystem, insbesondere auch bei Kindern und Kleinkindern“, erläutert Katzenbach. Für chronisch kranke Patienten ist es außerdem wichtig, sich rechtzeitig vor den Feiertagen vom Arzt alle notwenigen Medikamente verschreiben zu lassen. Viele Arztpraxen sind erfahrungsgemäß „zwischen den Jahren“ oft geschlossen.

Notdienstgebühr: 2,50 Euro

An den üblichen Werktagen haben alle Apotheken auch zwischen den Jahren tagsüber geöffnet. Zur Nacht gibt es dann jeweils einen eingeteilten Notdienst. Die gesetzliche Notdienstgebühr beträgt 2,50 Euro und ist einmal pro Notdienst-Besuch zu entrichten, egal wie viele Rezepte vorgelegt bzw. wie viele Arzneimittel gekauft werden. Kreuzt der Arzt auf dem Rezept „noctu“ an, macht er damit kenntlich, dass es sich um einen Notfall handelt. In diesem Fall wird die Gebühr von der Krankenkasse übernommen.