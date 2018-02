Nordeifel - Nordeifeler Jugendfußball im Wandel: Früher noch 19 eigenständige Vereine

Nordeifel.

Der demografische Wandel macht‘s möglich: Vor 20 Jahren gab es noch nahezu in jedem Ort im Fußballkreis Monschau einen eigenen Fußballverein. Der Wille und die Motivation, Fußball zu spielen, waren bei Kindern und Jugendlichen zu dieser Zeit sehr hoch. Durch das steigende Angebot an Freizeitmöglichkeiten nahm im Laufe der Zeit jedoch das Interesse am Fußballspielen bei vielen ab. Heute gibt es nur noch vier große Jugendfußballvereine, die alle aus Spielgemeinschaften mit anderen Orten entstanden sind.