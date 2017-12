Nordeifel - Noch Plätze frei: Zum Biathlon auf Schalke

Noch Plätze frei: Zum Biathlon auf Schalke Letzte Aktualisierung: 26. Dezember 2017, 09:45 Uhr

Nordeifel. Auch in diesem Jahr bietet der Fanclub „Der auf Schalke tanzt“ wieder eine Fahrt zum Biathlon auf Schalke an. Am Donnerstag, 28. Dezember, startet der Bus ab dem Lokal „Jägerstube“ in Strauch.