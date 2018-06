Simmerath.

So viel Publikum hat es bei einer Sitzung des Simmerather Gemeinderates selten gegeben. Der Ratssaal platzte am Mittwochabend aus allen Nähten, so groß war das Interesse an der öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderates wegen der Schließung der Geburtshilfestation im Simmerather Krankenhaus.