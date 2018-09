Roetgen - Noch hat in Roetgen keiner das „schnelle Internet“

Der Glasfaserausbau in der Nordeifel

In der Gemeinde Simmerath sollen die Orte Lammersdorf, Kämpchen, Waldsiedlung, Paustenbach, Rollesbroich, Strauch, Simmerath, Witzerath, Kesternich, Eicherscheid, Hammer, Huppenbroich und Steckenborn nach und nach mit Glasfaserleitungen versorgt werden.

Für die Dörfer am Rursee – also Einruhr/Seifenauel/Dedenborn/Erkensruhr und Rurberg/Woffelsbach – war die Nachfragebündelung nicht erfolgreich gewesen.

Aufgrund der steinigen Bodenverhältnisse in der Gemeinde Roetgen hätten sich die Arbeiten in Lammersdorf zuletzt verzögert, teilte der Projektmanager Bau für Roetgen und Simmerath von der Deutschen Glasfaser (DG) bei einem Bauinformationsabend im Lammersdorfer Hof mit.

In der Stadt Monschau sind indes die ersten Nachfragebündelungen abgeschlossen. Sowohl in Imgenbroich als auch in Konzen wird die DG demnach ein Glasfasernetz ausbauen. Dennis Schiefke, Projektmanager Sales des Unternehmens, rechnet damit, dass der Beginn des Ausbaus hier im Frühjahr 2019 sein wird.