Monschau.

Ein wahrer Genuss für alle Filmfans und Musikliebhaber kommt nun auch nach Monschau und in die Eifel: Am Samstag, 11. Februar, um 19 Uhr schickt die Showrevue „Nights in Hollywood“ ihre Gäste auf eine Zeitreise durch die Welt des Films, der Filmsongs und ihrer Geschichten von den Anfängen des Tonfilms bis in die jüngste Vergangenheit.