Steckenborn - Neues Spielgerät auf dem Dorfspielplatz in Steckenborn

Steckenborn. Auch wenn das winterliche Wetter nicht so ganz ins Bild eines tollen Spielplatz-Erlebnisses passt, freuen sich die Vertreter des Ortskartells Steckenborn. Denn sie genießen gemeinsam mit Kindern aus dem Ort den neu gestalteten Platz mit dem großen Klettergerüst.

Dank des Sponsoring-Programms „Mitarbeiter packen’s an“ der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH und weiteren Geldgebern erfreut sich das Gelände neuer Beliebtheit.

„Wir haben neben einer Sitzgruppe und einem Sandbagger noch ein neues großes Spielgerät installieren lassen“, erklärt Thomas Garrels, der beim Mitarbeitersponsoring der EWV den Zuschlag von 2500 Euro erhielt. Viele Überlegungen flossen vor den Arbeiten in die Planung. Bei der Umsetzung waren die Beteiligten dann auch mit Muskelkraft aktiv dabei.

„Wir freuen uns, den Kindern wieder einen tollen Spielplatz anbieten zu können“, so Garrels weiter. Das ist nicht selbstverständlich, denn vor noch gar nicht so langer Zeit stand der Erhalt des Spielplatzes im Dorfzentrum auf der Kippe. Er stand auf der Liste der Spielmöglichkeiten, die keine Zukunft mehr hatten. Das wollte das Dorfkartell nicht zulassen, gründete eine Aktionsgemeinschaft und arbeitete Ideen und die Finanzierung über Sponsoren aus. Über 21.000 Euro kostete das Projekt.

Das Spielgerät ist in haltbarem Kunststoff mit Holzoptik ausgeführt und wird für viele Jahre sicherlich ein attraktiver Anziehungspunkt für die Kinder in Steckenborn sein. So ist der gut im Ort integrierte Spielplatz dank des freiwilligen Engagements für die Zukunft gesichert.