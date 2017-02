Roetgen.

107 Mitglieder, 17 Aktive, 13 Austritte, drei Sterbefälle, eine leichte Reduzierung der Mitgliederstatistik, keine Nachwuchsspieler in Sicht, unterschiedlicher Probenbesuch. So in knappen Worten zusammengefasst die Bilanz, die 1. Vorsitzender und Dirigent Richard Krings bei der Jahreshauptversammlung des Spielmannszugs Roetgen im „Brunnenhof“, die einen sehr spärlichen Besuch zu verzeichnen hatte, den Mitgliedern verkündete.