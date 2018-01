Aus reiner Jungenschule mit Internat wurde modernes, koedukatives Gymnasium

Die Vorgeschichte des Franziskus-Gymnasiums beginnt schon im Jahr 1875, als Bismarck im Zuge des Kulturkampfes in Preußen katholischen Orden die Unterhaltung von Schulen untersagt. Die Franziskaner flüchten in das benachbarte Holland, gründen zur Ausbildung ihres Nachwuchses zunächst ein Ordenskolleg in Limburg und 1921 aufgrund wachsender Schülerzahlen das Kolleg Exaten, das sie von den Jesuiten erwerben.



1938 wird die aufgeblühte Schule geschlossen und von der deutschen Wehrmacht beschlagnahmt. Erst 1954 wird in Exaten wieder ein franziskanisches Kolleg eingerichtet. Alle Schüler, die in den Nachkriegsjahren das städtische Gymnasium in Euskirchen besuchen und in einem von Pater Theofried Haardick gegründeten Heim wohnen, kommen nach Exaten. 1962 beginnen die Verhandlungen zwischen der Gemeinde Vossenack und den Provinzialoberen und 1966 wird der Grundstein für den Schulneubau am heutigen Ort gelegt. Am 8. Oktober 1967 wird die neue Schule feierlich eingeweiht – in direkter Nachbarschaft zum ebenfalls neu gebauten Internat und zum Kloster samt Klosterkirche.

Pater Theofried Haardick scheidet nach nur drei Monaten als Schulleiter der reinen Jungenschule mit knapp 200 Schülern (davon nur 16 externe) aus, sein Nachfolger wird im Januar 1968 Pater Dr. Suitbert Gammersbach, der das FGV bis 1985 leiten sollte.

1976 unterrichten 15 Patres und 15 weltliche Lehrer (nur Männer) die 507 Jungen, als die ersten 14 Mädchen in die Sexta (5. Schuljahr) aufgenommen werden. Der Mädchenanteil von 2,7 Prozent schießt in den Folgejahren nach oben, und 1994 besuchen genau 295 Mädchen und 295 Jungen das Gymnasium. 1992 wird das angeschlossene Internat mit 146 Schülern reformiert und auch von Haupt- (Kleinhau) und Realschülern (Kreuzau) bewohnt.

Dem mit 17 Jahren langjährigsten Schulleiter Pater Suitbert (+1996) folgen Pater Lothar Weber (1985-2001), Dr. Hans-Peter Esser (2001-2004) und Pater Peter Schorr (2004-2018). Vor den Auswirkungen von G8 erreicht das FGV 2006 mit 664 Schülern seinen höchsten Stand.

2010 zeigen die Ergebnisse des Zentralabiturs, dass die Abiturnoten am FGV mit durchschnittlich 1,9 deutlich über dem Landesschnitt liegen. Seit 2011 ist Vossenack als Nationalpark-Schule zertifiziert.

2018 besuchen 586 Mädchen und Jungen das Franziskus-Gymnasium, die meisten (rund 280) übrigens aus der Gemeinde Simmerath. 50 Lehrkräfte, darunter vier Referendare, unterrichten am FGV, exakt die Hälfte davon sind Frauen. Organisatorisch nicht ganz einfach, in der Sache aber sehr schön: Gleich vier Lehrerinnen der Schule erwarten derzeit ein Kind und werden bald in Mutterschutz gehen.