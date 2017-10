Eifel. Freuen können sich die Friedhofsbesucher in Simmerath zukünftig über ein hilfreiches Arbeitsgerät. Wolfgang Franzen und Norbert Brewer, Simmerather Ratsvertreter der SPD, spendeten eine Friedhofskarre für die öffentliche Nutzung auf dem Simmerather Friedhof, Friedhofsweg.

„Bis zu 200 Kilogramm belastbar ist die Karre – und kippbar“, erklärt Wolfgang Franzen. „Gerade in der kommenden nassen und kühlen Jahreszeit ist das Gefährt eine sinnvolle Hilfe für den Transport von Graberde und Pflanzen“, ergänzt Norbert Brewer. Der Handwagen steht am Haupteingang des Friedhofs neben der Wasserstelle. Die Spender bitten darum, den Wagen nach Nutzung wieder an diesen Platz zurückzustellen.