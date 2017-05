Roetgen.

Die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt an der Rosentalstraße in Roetgen sollen im Juni starten. Der im April begonnene Abriss des alten Gebäudes wird bald abgeschlossen sein, und die Praxis für Kieferorthopädie, die dort untergebracht war, hat schon in einem neu errichteten Gebäude Platz gefunden.