Neuer Fahrplan in Simmerath und Monschau wertet Schnellbus auf

Neuer Fahrplan geht in alle Haushalte

Das Fahrplanheft „Mobil in der Eifel“ mit allen neuen Fahrplänen wird am 13. Dezember in Roetgen, Simmerath und Monschau an alle Haushalte verteilt. Alle Infos zu Fahrplänen, Tickets und Preisen zudem unter www.avv.de.