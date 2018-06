Monschau - Neue Wartehallen für das Stadtgebiet

Das sind die möglichen Standorte für die neuen Wartehallen:

Da der überwiegende Anteil der Fahrten des ÖPNV durch den Schulbusverkehr erfolgt, hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Schulverwaltung folgende Haltestellen für die Erneuerung ins Auge gefasst:

Grundschule Konzen: Im Zuge der zum Schuljahr 2019/2020 erfolgenden Zusammenlegung der Grundschulen Konzen und Imgenbroich werden die Grundschüler aus Imgenbroich mittels Bus befördert. Die Verwaltung schlägt daher vor, hier im Bereich der Grünfläche links der Zufahrt zum Dorfplatz eine neue Wartehalle einzurichten. Dafür seien Anpassungen an der Buchenhecke und gegebenenfalls der „Blumeninsel“ vorzunehmen. (Bild 1)

Konzen Schmiede: Die Wartehalle aus Mauerwerk ohne Sichtfenster hat aus Sicht der Verwaltung einen ungünstigen Standort. Zum einen sei die Entfernung zur Haltebucht in Fahrtrichtung Monschau derart weit, dass selten ein Fahrgast in der Wartehalle stehe. Durch die fehlenden Sichtfenster könne der Fahrzeugverkehr nur bei Verlassen der Wartehalle eingesehen werden. Eine Ertüchtigung dieser Wartehalle sei durch das vorhandene Mauerwerk nicht ohne weiteres möglich. Zudem rage sie in das dortige Privatgrundstück hinein. Daher wird vorgeschlagen, die Wartehalle auf den Grünstreifen zwischen Haltebucht und „Hatzevennstraße“ aufzustellen. Neben den Kosten für die Beseitigung der vorhandenen Wartehalle sei die Ersatzpflanzung der dortigen Hecke erforderlich. Da die Haltestelle auf der Gegenseite in Fahrtrichtung Aachen aktuell über keine Wartehalle verfüge, wäre im nächsten Abschnitt zu prüfen, ob dort ein geeigneter Standort für die Errichtung einer Wartehalle gefunden werden könne. (Bild 2)

Mützenich Kirche/Grundschule: Neben den Schülern aus Mützenich besuchen die Grundschule Mützenich ebenfalls Kinder aus Kalterherberg und Küchelscheid. Die Verwaltung sieht daher die Notwendigkeit zur Errichtung einer Wartehalle in Fahrtrichtung Eupen. Potentieller Standort wäre hier der Grünstreifen vor der Grundschule. Da im Bereich der derzeitigen offiziellen Haltebucht die Flächen im Privateigentum lägen, bestehe dort kurzfristig keine Möglichkeit, eine Wartehalle für die nach Kalterherberg fahrenden Grundschüler zu errichten. Die gegenüber dem Ehrenmal stehende Wartehalle sei technisch zwar in Ordnung, das Design jedoch ausbaufähig. Auch hier könne eine Erneuerung der Wartehalle erfolgen. Davon habe die Verwaltung aber aufgrund der noch nicht geklärten Situation beim Seniorenheim-Projekt „Vennhof“ Abstand genommen. (Bild 3)

Mützenich Eupener Straße/Ecke Balteshof: Die im Jahr 1975 errichtete Wartehalle aus Holz steht vermutlich zum Schutz vor Wind und Regen mit der Rückwand entgegengesetzt zur Fahrtrichtung Monschau an einer größeren Buchenhecke auf einem Privatgrundstück. Durch die Bauweise und den Standort sei es bereits häufiger vorgekommen, dass Fahrgäste den anfahrenden Bus nicht wahrnehmen, beziehungsweise dass der Bus vorbeifährt, da eine Einsichtnahme nicht möglich sei. Die Verwaltung schlägt daher vor, in Absprache mit den Grundstückseigentümern den Standort einer neuen Wartehalle so zu wählen, dass die Einsichtnahme für Fahrgäste ohne den Verlust der Schutzwirkung möglich ist. (Bild 4)