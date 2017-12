Generalversammlung der Löschgruppe Kalterherberg

Kalterherberg. Bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kalterherberg standen in diesem Jahr nicht nur Ehrungen und Beförderungen an. Der Vorstand des Fördervereins wurde neu gewählt, und erhält mit Björn Wilden und Bernd Fuchs unter anderem neue Vorsitzende.

Nach der Begrüßung durch Dirk Brandenburg, Leiter der Löschgruppe Kalterherberg, und einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder verlas Bernd Fuchs den Jahresbericht. Dabei zählte er die diesjährigen Einsätze der Feuerwehr auf. Dazu zählten neben kleineren Bränden und der Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen auch die Hilfe beim Brand im Wasserwerk Perlenau im vergangenen Juni sowie bei Kaminbränden. Auch um mehrere Ölspuren kümmerte man sich und räumte mehrfach umgestürzte Bäume in der Umgebung um. Auch bei einem Fall, bei dem unerlaubt Gülle in einen Bach entsorgt worden war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

Zu den Unternehmungen zählten unter anderem eine Vatertagswanderung sowie das alljährliche Grillfest. Auch bei der Großkirmes in Kalterherberg war die Löschgruppe tätig – so halfen die Mitglieder beispielsweise beim Aufstellen des Kirmesbaums. Insgesamt kamen die Mitglieder der Löschgruppe auf 330 Stunden im Einsatz sowie 536 Stunden bei Lehrgängen und Übungen.

Zu Gast war Falk Claßen, Leiter der Feuerwehr Monschau. Claßen bedankte sich für die Einladung und zeigte sich über die „tolle Leistung“ der Löschgruppe Kalterherberg begeistert. „Ich wünsche mir weiterhin, dass ihr motiviert an Übungen und Einsätzen teilnehmt“, so Claßen. Hierbei sprach er explizit die jüngeren Mitglieder an und fügte hinzu: „Ihr seid eine tolle Truppe.“ Claßen führte auch die Beförderungen in diesem Jahr durch. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Michael Mertens und Tim Pontzen. Kevin Frantzen wurde zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Zum Brandmeister befördert wurde Lukas Krüger. Den Titel des Oberbrandmeisters führt nun Philipp Krüger, den des Hauptbrandmeisters Ralf Detering.

Besondere Ehrung

Auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft wurden vorgenommen. Bernd Fuchs wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Zu Gast war zudem Kreisbrandmeister Bernd Hollands – dieser Besuch hatte einen besonderen Grund: die Ehrung von Josef Thoma für seine 50-jährige Mitgliedschaft. „Dass er diese Ehrung noch in seiner aktiven Zeit erhält, ist eine Besonderheit“, hob Hollands hervor. Da die Grenze für die aktive Mitgliedschaft bei der Feuerwehr erst vor kurzem auf 67 Jahre angehoben worden war, werde dies in Zukunft zwar häufiger stattfinden. Heute sei es jedoch eine Seltenheit, so Hollands.

Anschließend berichtete Dieter Frantzen, scheidender Vorsitzender des Fördervereins, dass neue Kleidung für die Feuerwehrleute gekauft worden war – unter anderem Softshelljacken und Poloshirts für alle Mitglieder. Dafür wurden etwa 2300 Euro ausgegeben.

Nach Entlastung von Vorstand und Kassenprüfer bedankte sich Frantzen bei Karl-Heinz Prümmer, der seit dem Jahr 1994 als Schatzmeister tätig war. „Er hat dies immer gewissenhaft und pflichtbewusst gemacht.“ Dirk Brandenburg bedankte sich bei Frantzen für dessen langjährige Tätigkeit als 1. Vorsitzender des Fördervereins.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde Björn Wilden, der bis zum letzten Jahr als Leiter des Löschzuges tätig war, als neuer 1. Vorsitzender des Fördervereins gewählt. Als 2. Vorsitzender wurde Bernd Fuchs gewählt. Neuer Schatzmeister wurde Roland Becker, als Schriftführer wurde Bastian Lambertz wiedergewählt. Beisitzer wurden Kevin Frantzen, Philipp Krüger und Tim Pontzen. Als Kassenprüfer wurden Dominik Giebel und Pascal Hanf gewählt.

Björn Wilden versprach, sich Anfang nächsten Jahres um die Anträge zur Wiederaufnahme im Ortskartell zu kümmern.