Roetgen - Neue Gewerbegebiete: Ein Problem in Roetgen und der Städteregion

Roetgen.

Die Gemeinde Roetgen ist nicht in der Lage, Gewerbeflächen zu vermitteln. Nicht, weil sie es nicht will, sondern weil sie keine Gewerbeflächen hat. „Die Frage ist also, welche Möglichkeiten es also für solche Gemeinden gibt“, sagte Roetgens Bürgermeister Jorma Klauss jetzt im Bauausschuss. Dabei ging es zunächst um ein städteregionsweites Konzept, das aufgestellt werden soll.