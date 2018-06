Monschau.

Mit einem halben Dutzend Arbeitern machte die Pflasterkolonne auf der Austraße in der Monschauer Altstadt zu Wochenbeginn richtig Meter. Noch am Montagnachmittag arbeitete man sich unter Hochdruck bis zur Einmündung in die Schleidener Straße vor, begutachtet von vielen vorbeiflanierenden Touristen.