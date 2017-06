Woffelsbach.

Was macht einen Wohlfühlort aus? Woffelsbach lieferte am Samstag die Antwort: Jeder soll sich sofort im Ort zuhause und geborgen fühlen. Unter dem Titel „Ne Daach in Woffelsbach“ stellten die Ortsvereine in sympathischer Weise mit Informationen und viel Handarbeit ihre Ziele, ihre Geschichte und ihr Können dar. Das Highlight der Veranstaltung war der „Drachenboot-Rursee-Cup“.