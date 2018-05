Nordeifel - Nationalparkseelsorge lädt zu einer spirituellen Wanderung ein

Nordeifel. Aufbrechen, den Rucksack schnüren und sich aufmachen, die sommerliche Natur des Nationalparks mit seiner Fülle an Kräutern und Blumen genießen, zur Ruhe kommen, die Seele baumeln lassen. Dazu will eine Kräuterwanderung der Nationalparkseelsorge vom 22. bis 24. Juni anregen.

Die Heilkraft der Natur, körperlich, geistig und auch seelisch, soll erfahren werden. Sachkundig angeleitet bestimmen die Teilnehmer heilende Kräuter, bereiten Kräutertees und Salben.

Spiritualität kann bedeuten, Gott in allen Dingen und besonders in der Natur zu suchen und zu finden. In einer Gruppe von etwa 15 Teilnehmern ist man täglich mit Tagesverpflegung im und am Nationalpark Eifel unterwegs. Die Tageswanderungen führen durch das malerische Rurtal und auf den neu errichteten barrierefreien Naturerkundungspfad „Der Wilde Weg“ im Kermeter.

Tempo und Wegstrecke werden so gewählt, dass alle mithalten können. Unterbringung ist in Einruhr in komfortablen Einzel- oder Doppelzimmern mit Dusche/WC. Anmeldung bis Freitag, 1. Juni, unter Telefon 02444/5759987, oder E-Mail: georg.toporowsky@bistum-aachen.de, Infos im Internet: www.nationalparkseelsorge.de.