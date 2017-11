Einruhr.

Spannung lag in der Luft, kurz bevor das neue Kinderprinzenpaar in Einruhr den Saal im Heilsteinhaus betrat. Mit begeistertem Applaus wurden Prinz Tom II. (Leuchtenberg) und Prinzessin Kira I. (Peters) dann von den Anhängern der fünften Jahreszeit in Empfang genommen.