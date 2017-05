Nächste Blutspendetermin in Simmerath ist am 1. Juni

Nordeifel. Täglich sorgt gespendetes Blut dafür, dass Menschen weiter Leben können, dass Familien ihren Vater, ihre Mutter oder Mütter und Väter ihre Kinder behalten können. Blutspender teilen Gesundheit.

Der nächste Termin des Roten Kreuzes zur Blutspende ist in Simmerath am Donnerstag, 1. Juni, von 16.30 bis 20 Uhr in der Berufsbildenden Schule, Im Römbchen 1. Das persönliche Dankeschön ist ein kleiner Alleskönner: ein Multifunktionswerkzeug für alle Fälle inklusive Gürteltasche, zwölf Funktionen sind vereint in einem Werkzeug.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende sollte immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechsmal und Frauen viermal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden.

Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter Telefon 0800/1194911 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Fragen beantwortet.