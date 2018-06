Steckenborn - Musikverein Melano spendet für Trommel-Projekt

Steckenborn. Als der Musikverein Melano Steckenborn sich im letzten Jahr dazu entschied, ein Weihnachtskonzert auszurichten, war schnell klar, dass alle Erlöse aus den Spenden der Zuhörer einem guten Zweck zukommen sollten. Nachdem das Ensemble bei vorherigen Weihnachtskonzerten bereits das Kinderhospiz in Aachen unterstützt hatte, sollte mit der Trommelgruppe der Aktivierungsgruppe für demenziell veränderte Menschen der Malteser in Richterich anderen Musikbegeisterten geholfen werden. In dieser Trommelgruppe treffen sich immer freitags von 18.30 bis 19.30 Uhr demenziell veränderte Menschen, aber auch weitere Interessierte unter dem Motto: „Trommeln nach Herzenslust für Menschen mit und ohne Demenz, Jung und Alt.“

Sie trommeln eine Stunde in Gemeinschaft gegen den Stress und für positive Gefühle. Die Gruppe bediente sich bisher einiger weniger Trommeln, die zusammengetragen wurden. Die Trommler werden von Modibo Sylla aus Mali angeleitet, afrikanische Rhythmen nach dem eigenen Können und Empfinden zu spielen. Sylla kam selbst erst vor zwei Jahren nach Deutschland und bringt über die Musik den Interessierten seine Herkunft und Kultur näher.

Was lag da näher, als der Gruppe richtige, afrikanische Djembe-Trommeln zukommen zu lassen? So wurden kürzlich eigens in Mali bestellte Djembe an die glücklichen Trommler übergeben und stießen direkt auf Begeisterung unter den Teilnehmern. Die Mitglieder des Musikvereins Melano Steckenborn aber auch der Stadtbeauftragte der Malteser, Josef Okroi, konnten sich noch vor Ort von der Intensität und Dynamik der Trommelgruppe überzeugen.