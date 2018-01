Konzen.

Der Musikverein Eintracht Konzen hielt seine Generalversammlung am Samstag in einem neuen Rahmen ab. Nicht nur örtlich wechselte man vom Saal der Gaststätte „Achim und Elke“ ins Musik- und Kulturzentrum, auch vom Aufbau her hatte sich der Vorstand ein neues Konzept überlegt. Statt der üblichen Inhalte einer Generalversammlung stand nun der Neujahrsempfang als festlicher Rahmen im Vordergrund.