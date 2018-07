Preise, Instrumente und ein Konzert der Bavaria-Symphoniker

An der Musikschule Monschau kann man abgesehen von Streichinstrumenten das Spielen von nahezu jedem Instrument erlernen. Aktuell wird an folgenden Instrumenten unterrichtet: Klarinette, Schlagzeug, Trompete, Flügelhorn, Saxofon, Querflöte, Blockflöte, Gitarre, Horn, Klarinette, Posaune, Tuba und Gesang. Außerdem wird musikalische Früherziehung angeboten und unterstützt die Musikschule die Orchesterklassen am Monschauer Sankt-Michael-Gymnasium.

Wer Schüler der Musikschule werden möchte, zahlt zunächst eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 17 Euro. Der wöchentliche Instrumentalunterricht kostet für die 50-minütigen Unterrichtsstunden 80 Euro im Monat, bei 25-minütigen Unterrichtsstunden 47 Euro. Der Unterricht in einer Orchesterklasse, in Zweier-Gruppe und mit Geschwisterrabatt ist entsprechend günstiger. Auch Vereine zahlen einen niedrigeren Stundenbeitrag. Die musikalische Früherziehung kostet bei mindestens fünf Teilnehmern 20 Euro monatlich. Der Jahresbeitrag im Förderverein kostet 16 Euro.

Zugunsten der Musikschule wird es am Freitag, 7. September, im Kalterherberger „Eifeldom“ ein Benefizkonzert der Bavaria-Symphoniker aus Bayern geben. Das große Orchester probt in den Sommerwochen in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums und wohnt für diese Zeit im Michel-Hotel Monschau. Sozusagen als Gegenleistung bieten die Symphoniker das Konzert am 7. September zugunsten der Musikschule und am Folgetag in Eupen/Kloster an. „Weitere Informationen dazu folgen in den nächsten Wochen“, kündigte Margareta Ritter an.