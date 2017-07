Musikschüler aller Instrumentengruppen zeigen vor Ferien ihr Können

Monschau. Auch dieses Jahr gab es kurz vor Ferienbeginn wieder ein Konzert der Musikschule Monschau – für die Schüler aller Instrumentengruppen die Gelegenheit, sich von ihrer besten Seite zeigen zu können.

Schulleiter Jaques Cuypers begrüßte zahlreiche Gäste, die trotz des schönen Wetters den Weg in die Aula des St.-Michael-Gymnasiums gefunden hatten.

Den Anfang machten die Pianisten, Schüler der Dozenten Axel Jansen und Christianne Steegmanns. Roman Schädler eröffnete mit „Popcorn“ von G. Kingsley den Nachmittag. Von Pop zur Klassik ging es weiter mit Leonard Hark und dem Präludium I von J. S. Bach. Anna Stoffels zeigte mit ihrer gefühlvollen Darbietung der „Aria“ von A. Waignein, was sie bei ihrer Flötenlehrerin Mihaela Ciric gelernt hatte.

Julia Schneider präsentierte unter der Leitung von Franz-Josef Maywald sowohl die träumerische („Traumland“) als auch die jazzige („Swingtime“) Seite des Saxophons. Danach präsentierten sich zuerst Erik Hahn mit „Home On The Range“ auf der Trompete, anschließend Johan Rudolf mit seinem Cornet. Auf dem optisch an eine gestauchte Trompete erinnernden Instrument spielte er selbstbewusst „Little Peter“ und „Pfeifer Tim aus Irland“. Beide werden unterrichtet vom Trompetendozenten Qijian Xu.

Warmer Ton der Klarinette

Nun ging es wieder zurück zu den Holzbläsern. Alexandra Bumann, Schülerin von Rebekka Krause-Paulus, spielte gekonnt eine Gavotte J. S. Bachs und mit ihrer Dozentin das Duett „Carmens Tanz vor Don Jose“(G. Bizet). Den warmen Ton der Klarinette ließen Lena Schreiber und Nina Essigman erklingen, solo („Taiga“, „Rocket“, „Pomp and Circumstances“) und im Duett („Blues Band“, „Simon Tov“) mit ihrem Dozenten Franz-Josef Maywald.

Anschließend folgte erneut das Klavier. Ben Staiger, der Frank Sinatras „My Way“ ausdrucksstark interpretierte, wurde eingerahmt von ganz modernen Stücken: Ramona Raquib spielte empfindsam „Piano X 3“ von H. Salvano, ein Thema aus dem Computerspiel Xenoblade Chronicles; die japanische Animeserie Sailor Moon brachte Manuel Schulten mit „Moonlight Densetsu“ des Komponisten Dali zum Klingen. Leiser, aber nicht weniger ausdrucksvoll ging es mit den Gitarren weiter.

Die Bourrée in e-Moll von J. S. Bach wurde bekannt durch Bands wie Jethro Tull oder Led Zeppelin. Hier aber war die klassische Version zu hören. Musikalisch fein ausgearbeitet spielte David Wendorff mit Dozentin Jennifer Uhlein-Jansen eine Bearbeitung für zwei Gitarren. Dass alte Tänze auch auf der Klarinette funktionieren, zeigte Ben Kiewitt mit einer Gavotte und einem Menuett. Jetzt wurde es wieder modern: Bianca Ruch, Schülerin der Dozentin für Gesang Catharina Marquet, begleitet auf der Gitarre von David Wendorff, sang intonationssicher den Popsong „Places“ von Martin Solveig.

Den Abschluss des Jahreskonzertes gestaltete der Schlagzeuglehrer Kai Gehlen mit seiner Nachwuchspercussiongruppe. Zu freien Sambarhythmen waren alle Zuschauer zum Mitmachen eingeladen. Jaques Cuypers bedankte sich bei allen Beteiligten und entließ das Publikum in einen schönen Sommerabend.

Nach den Sommerferien nimmt die Musikschule wieder ihre Arbeit auf. Interessierte aller Altersstufen sind eingeladen, Kontakt aufzunehmen und eine kostenlose Probestunde zu vereinbaren.