Roetgen.

Mit zwei großartigen Aufführungen hat die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Roetgen alle Kinder und ihre Familien in die großen Ferien entlassen. Bereits am Dienstag feierte in der Schulaula (Bürgersaal) das Theaterstück „Schule oder Schokolade“ der Theater-AG eine rauschende Premiere, am vorletzten Tag hieß es dann Bühne frei für ein tolles Mutmach- und Mitmach-Musical, das am ersten Schultag nach den Sommerferien für die neuen Erstklässler aufgeführt werden soll.