Museumstag: Spurensuche in Vogelsang

Vogelsang. Das Motto des diesjährigen Museumstages am Sonntag, 21. Mai, könnte passender nicht sein: „Spurensuche. Mut zur Verantwortung!“

An diesem Tag laden deutschlandweit Museen Besucher ein, sich mit Themen auseinanderzusetzen, denen man sonst vielleicht lieber aus dem Weg geht. Vogelsang IP bietet den Besuchern dazu ein Repertoire an attraktiven Angeboten, und alle Gäste, die an einer der Führungen teilnehmen, erhalten kostenlosen Ausstellungseintritt in die Dauerausstellung „Bestimmung: Herrenmensch. NS-Ordensburgen zwischen Faszination und Verbrechen“.

Auf Spurensuche erfahren Besucher zum einen Hintergründe zur Geschichte, über Täter, Mittäter und NS-Aktivisten, zum anderen geht es auch um den Mut zur Verantwortung heute. Wie hätten wir uns verhalten? Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir? In welcher Welt möchten wir gemeinsam leben?

Das Thema Nationalsozialismus ist nur bedingt für Kinder geeignet. An diesem Tag aber können Familien das Gelände in einer Rallye spielerisch erkunden. In leichterer Sprache und kindgerecht gestaltet erhalten sie so die Möglichkeit, sich mit der ehemaligen NS-Ordensburg auseinanderzusetzen. Wer das Lösungswort erarbeitet, erhält 10 Prozent Rabatt im Shop.

Am 21. Mai geht es ebenso auf die Spurensuche des belgischen Militärs in Vogelsang. Von 1950 bis 2005 nutzte dieses Vogelsang als Truppenübungsplatz und so sind auch ihre Spuren allgegenwärtig. Am Internationalen Museumstag wird eine Spezialführung in Deutsch und eine in Niederländisch angeboten.

Um Voranmeldung unter Telefon 02444/9157911 wird gebeten. Darüber hinaus finden die täglichen Gelände- und Ausstellungsführungen statt. Dieser Tag bietet etwas für jedermann.