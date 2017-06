Mühlentag in Kommern

Kommern. Das Freilichtmuseum Kommern beteiligt sich am Deutschen Mühlentag, der am Pfingsmontag ausgerichtet wird.

Vorausgesetzt, dass genügend Wind aufkommt, wird die Kappenwindmühle in der Baugruppe Niederrhein in Betrieb genommen. Die Windmühle, die aus dem späten 18. Jahrhundert stammt, hat jüngst neue Flügel erhalten. Zudem wird die historische Sägemühle in Funktion zu sehen sein. Die wasserbetriebene Sägemühle wurde 1964 in Niederweis/Südeifel abgebaut.

Auf einem neuen Rundweg kann die Mühle und das Wasserrad nun von allen Seiten besichtigt werden. Geöffnet ist das Freilichtmuseum Kommern am 5. Juni von 11 bis 17 Uhr, der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei, die Parkgebühr beträgt 2,50 Euro.