Monschau - „Montjoie Musicale“: Harfenzauber in der Altstadt

Monschau. Mit Floraleda Sacchi gastiert eine der angesagtesten Harfenistinnen ihrer Generation in der historischen Altstadt von Monschau. Mit einem Kammerkonzert in der alten Pfarrkirche am Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, wird die italienische Musikerin im Rahmen von „Montjoie Musicale“ das Publikum mit Werken von H. Cowell, J. Thomas, P. Glass und anderen erfreuen.

Floraleda Sacchi ist eine gefragte Solistin auf der ganzen Welt. CD-Aufnahmen bei großen Musikunternehmen, wie Decca, Universal, Philips und Deutsche Grammophon dokumentieren ihren künstlerischen Werdegang. Verschiedenste Komponisten widmeten ihr Werke für Soloharfe. Sacchi ist unter anderem in der Carnegie Hall, im Gewandhaus, im Konzerthaus Berlin, im Gasteig oder in der Quinta Hall (China) aufgetreten und hat mit verschiedenen Orchestern gespielt Zum Harfespiel wurde sie von Annie Challans Aufnahmen angeregt und studierte in Como mit Alice Giles, Alice Chalifoux und Judy Loman.

Pianist und Kulturmanager Florian Koltun übernimmt die Moderation des Abends.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in der alten Pfarrkirche St. Mariä Geburt in Monschau (Eingang: Kirchstraße). Die Ticketpreise betragen: 20/15 Euro (VVK 13/8 Euro zzgl. VVK-Gebühren), Schüler bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Tickets können erworben werden bei: Monschau-Touristinformation, Stadtstraße 16; Monschauer Wochenspiegel, Hans-Georg-Weiss-Straße 7; Buchhandlung Lesezeichen, Roetgen, Hauptstraße 45; Ticketshop Aachener Zeitung / Bürobedarf Kogel, Simmerath, Hauptstraße 17.