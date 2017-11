Nordeifel - Monschauer Schützen Gastgeber auf europäischer Ebene im Jahr 2019

Nordeifel. Die Jahreshauptversammlung 2017 des Bezirksverbandes Monschau des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) fand kürzlich im Rollesbroicher Pfarrheim statt. Bezirksbundesmeister Kurt Bongard begrüßte 34 Vertreterinnen und Vertreter von 13 Schützenbruderschaften des Bezirksverbandes Monschau.

Zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Bruderschaften erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen. Kurt Bongard las zur Einstimmung auf die Versammlung einen Text aus dem Gebetbuch der Schützen vor.

Bezirksbundesmeister Kurt Bongard und Bezirksschießmeister Frank Peters überreichten dem Mützenicher Brudermeister Ralf Sommer in Vertretung für die - entschuldigt fehlende - Bezirkskönigin Friederike Lizba eine Erinnerungsurkunde an das Bezirksschützenfest in Rohren. In die Urkunde ist die Originalschießscheibe eingefügt, die das gute Ergebnis – 29 von 30 möglichen Ringen – zeigt, mit der Friederike Lizba 2017 Bezirkskönigin wurde.

Höhepunkte des Jahres

Bezirksschriftführer Norbert Breidenich trug den Geschäftsbericht 2017 vor. Höhepunkte waren das 69. Bezirksschützenfest in Rohren, die Beteiligung von sechs Bruderschaften des Bezirksverbandes Monschau am Bundesköniginnentag in Düren und der Start der Bezirkskönigin Friederike Lizba beim Bundeskönigsschießen beim Bundesschützenfest in Heinsberg.

Bezirksschatzmeisterin Vera Cremer konnte der Versammlung berichten, dass die Kasse des Bezirksverbandes Monschau ein Plus aufweist. Kassenprüfer Alfred Wilden (Rollesbroich) berichtete der Versammlung, dass die Kasse von Sabrina Kaulard und ihm geprüft wurde. Die Kasse sei sehr ordentlich, tadellos und korrekt geführt. Die Versammlung erteilte der Bezirksschatzmeisterin Vera Cremer einstimmig Entlastung.

Als Nachfolger von Alfred Wilden wurde Dennis Schrey aus Lammersdorf einstimmig als neuer Kassenprüfer gewählt.

Gute Schießsaison

Bezirksschießmeister Frank Peters blickte in seinem Jahresbericht 2017 auf eine gute Schießsaison zurück. Die Bezirksmeisterschaften 2017 wurden in Roetgen ausgetragen. Die Teilnehmerzahlen zeigten gegenüber den Vorjahren eine steigende Tendenz. Die nächsten Bezirksmeisterschaften finden am 18. Februar 2018 ab 9 Uhr im Schützenheim Mützenich statt. Die Beteiligung an den Wintervergleichskämpfen und dem Altenschießen bezeichnete er als außergewöhnlich gut. Die Wettkämpfe in den Luftgewehr- und Luftpistolengruppen verliefen bisher reibungslos und ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Bezirksjungschützenmeister Christian Gollup gab einige Erläuterungen zu dem als Tischvorlage verteilten, bunt bebilderten Jahresbericht 2017. Bei den Teilnehmern wird sicherlich der Besuch des Bezirksjungschützentages in Lammersdorf und die Beteiligung an den Diözesanjungschützentagen in Wegberg in guter Erinnerung bleiben.

Besonders erwähnenswert war die Feier anlässlich des 30-jährigen BdSJ-Jubiläums in Dedenborn. Helmut Kaulard hatte hierfür eine Chronik und einen Zeitstrahl zu den 30 Jahren Jugendarbeit mit Ausflügen und Veranstaltungen erarbeitet. Auch in diesem Jahr konnte der BdSJ wieder in Zusammenarbeit mit dem DRK einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten, der in Simmerath stattfand.

Kurt Bongard bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die im verflossenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit und Unterstützung. Die verlesenen Berichte zeigten, dass die Schützen im Bezirksverband Monschau sowohl in der Brauchtumspflege aber auch besonders aktiv im Schießsport seien. Ein besonderes Dankeschön richtete er an die Lammersdorfer Bruderschaft für die Organisation des Bezirksjungschützentages und an die Rohrener Schützen für die gute Ausrichtung des Bezirksschützenfestes.

Bongard fragte die Versammlung, ob dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt werden kann. Die Vertreter der Bruderschaften stimmten der Entlastung einstimmig zu.

Vom 15 bis 17. August 2019 ist der Bezirksverband Monschau Ausrichter der Herbsttagung der Europäischen Gemeinschaft historischer Schützen (EGS). Kurt Bongard und Heinz Wollgarten nahmen an der diesjährigen EGS-Herbsttagung in Mönchengladbach teil. Die Veranstaltung bot den beiden die Möglichkeit, sich mit dem Programmablauf und den Rahmenbedingungen der Veranstaltung vertraut zu machen.

Im nächsten Jahr findet die Herbsttagung vom 17. bis 19. August in Verbindung mit dem Europaschützenfest im niederländischen Leudal statt. Kurt Bongard, Norbert Breidenich und Heinz Wollgarten haben sich bereits zur Tagung angemeldet. Für die Schützenvereine besteht die Möglichkeit, am Europaschützenfest in Leudal teilzunehmen.

Sammeln für guten Zweck

Von November 2017 bis August 2018 wird in den Schützenvereinen des Bezirksverbandes Monschau wieder für einen guten Zweck gesammelt. Die Spendendosen wurden verteilt. Der Erlös wird anlässlich des Bezirksschützenfestes am 2. September 2018 in Simmerath bekanntgegeben und kommt den Projekten von Bruder Theo Call in Kabanga (Tansania) zugute.

Kurt Bongard bedankte sich zum Ende der Versammlung bei den Vereinsvertretern für ihr Kommen und die konstruktiv geführten Diskussionen. Ein Dankeschön richtete er auch an die Rollesbroicher Schützen für ihre Gastfreundschaft und gute Bewirtung.