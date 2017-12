„Park & Ride“ hat sich wieder bewährt

Sehr angenommen wurde auch in diesem Jahr das „Park & Ride“-System beim Monschauer Weihnachtsmarkt. Wieder einmal habe sich die Entscheidung bestätigt, die Reisebusse nicht bis in die Stadt fahren zu lassen, betonte Margareta Ritter, die Geschäftsführerin der Monschau-Touristik. Für die Busse ist in Imgenbroich, Höfen, bzw. Auf der Haag Endstation.

Ab dort kommen Shuttle-Busse zum Einsatz. Engpässe, wenn die Masse der Besucher um 17 Uhr zu Bussen zurückkehren wollte, ließen sich nicht vermeiden, sagt Margareta Ritter. Bewunderung verdienten die Verkehrskadetten, die bei Wind und Wetter ihren Dienst verrichteten.

Keinen Einfluss auf das „P+R“-System soll ein Verkehrsunfall gehabt haben, der sich am zweiten Adventswochenende in der Wendeschleife am Parkhaus Seidenfabrik ereignete. Hier war ein Weihnachtsbesucher aus Frankreich von einem „P+R“-Bus erfasst und verletzt worden.

Dieser Zwischenfall habe nicht mit möglichen Unzulänglichkeiten beim „P+R“-System zu tun, sagt Margareta Ritter: „Hierbei spielte wohl auch die menschliche Komponente ein gewisse Rolle.“